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Asfalt plentinde üretim sezonu başladı



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt İl Özel İdaresi'ne ait asfalt plenti sezon üretimine başladı.

Sezon açılışı dolayısıyla şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten bilgi aldı.

Saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip tesiste üretilen asfaltın yüksek kalitede olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, " Mevsim şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda asfalt plentimizin sezon açılışını bugün gerçekleştirdik. Yaptığımız program kapsamında köylerimizin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanı sıra gerekli protokolleri imzalayarak burada üreteceğimiz yüksek kalitedeki asfaltı belediyelerimizin de kullanımına sunacağız. Yeni sezonun Bayburt için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Buradaki incelemelerinin ardından Bayburt İl Özel İdaresi araç parkına yeni dâhil edilen iş makinelerinin açılış törenine katılan Vali İsmail Ustaoğlu, 11 adet yeni iş makinesinin açılışını gerçekleştirdi. Mevcut araç parkına 4 greyder, 1 Loader kepçe, 1 kanal kazıcı, 1 asfalt yama robotu, 3 kar küreme bıçaklı tuz serpme aparatlı kamyon ve 1 kayar kasalı kamyon ilave edildiğini bildiren Vali İsmail Ustaoğlu, "Daha öncede dile getirdiğimiz gibi 2017 yılını yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçireceğiz. Araç parkımıza Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal'ın destekleriyle yeni dâhil ettiğimiz bu iş makinelerimizle köylerimizin alt yapı problemlerini daha hızlı ve verimli bir biçimde çözüme kavuşturmuş olacağız. Buradan Bayburt halkı adına Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu'na incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, ile il genel meclis üyeleri ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve diğer ilgililer eşlik etti.

(YY-AA-Y)



01.05.2017 08:28:11 TSI

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