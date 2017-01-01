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Polen alerjisinden korunmak için 7 öneri



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KAYSERİ (İHA) - Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Muammer Karagöz, alerjik rinit şikayetlerinin okul ve işgünü kayıplarına da neden olduğunu belirtti. Dr. Muammer Karagöz, hastalığın tedavisinde en önemli rolün ise polenlerden korunmayı sağlayacak tedbirleri almak olduğuna dikkat çekti.

Dünyada binlerce kişiyi etkileyen mevsimsel alerjilerin tetikleyicilerinin başında polenler geliyor. Bu nedenle bahar ayları, polen alerjisi olanlar için eziyete dönebiliyor. Ağaçlardan, çimen, ot ve çiçeklerden gelen küçük, kuru polenler atmosfere yayılıyor ve rüzgarın da etkisiyle ağız, burun, göz ile ciğerlere kadar ulaşabiliyor. Bazı süs bitkilerinin çiçeklerinin polenleri ise ağır olduğu için hava yolu ile değil, arı ve böceklerle çevreye yayılıyor. Hastanın alerjik yatkınlığının yanı sıra, yorgunluk, burunda kemik eğriliği ve stresin alerjinin ortaya çıkmasını tetikleyen faktörler olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Muammer Karagöz, bu durumun bazen ileri yaşlarda azalabileceği gibi bazı hastalarda ise astıma dönebileceğine işaret etti.

Şikayetler polenlerle temasla birlikte artıyor

En tipik bahar alerjisinin, bahar nezlesi şeklinde görüldüğünü söyleyen Dr. Muammer Karagöz, alerjik yatkınlığı olan kişilerde, burun mukozasının (zarına) yapışan polenlere karşı alerjik reaksiyon geliştiğini anlattı. Dr. Muammer Karagöz, reaksiyonla birlikte burun zarında şişme, kızarıklık ve kaşıntı oluştuğunu belirterek, buna bağlı burun tıkanıklığı, hapşırık ve nezle şikayetlerinin ortaya çıkacağını söyledi. Yine alerjik maddenin gözlere temas etmesi durumunda gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı meydana geldiğini belirten Dr. Muammer Karagöz, "Burun tıkanıklığı olanlarda ağız solunumu olması nedeniyle daha kolay bir şekilde akciğere kadar ulaşan alerjik maddeler öksürük, hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı ve balgam çıkarmaya neden olabiliyor" dedi.

Alerji testleri, hangi polenlere yatkınlık olduğu tespit edilebiliyor

Alerjenlerin ortadan kalkmasıyla hastalık belirtilerinin de kendiliğinden düzeleceğini ifade eden Dr. Muammer Karagöz, genel bir muayene sonrasında alerjik rinit tanısını koymanın mümkün olduğunu söyledi. Alerji testleriyle ise özellikle hangi polenlere yatkınlık olduğu tespit edilebiliyor. Hastaların tanı aldıktan sonra mevsimi rahat geçirmeleri için hemen tedaviye başlanması gerektiğine dikkat çeken Dr. Muammer Karagöz, 3 ay boyunca burun spreyi kullanmanın yaşam kalitesini artıracağını belirtti. Hastanın klinik semptomlarının şiddetine göre koruyucu ve tedavi edici ilaç tedavisinin kullanıldığını anlatan Dr. Muammer Karagöz, alerjiye bağlı kronik sinüzit, burun eti büyümeleri ve polip gelişmesi durumunda ise cerrahi tedavi uyguladıklarını belirtti.

Korunmak için tedbir alın

Polenlere karşı alınacak bazı önlemlerle alerjik reaksiyonların önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Muammer Karagöz, korunma önlemleriyle ilgili şu önerileri sıralıyor:

1. Polenlerin fazla olduğu dönemde mümkün olduğunca açık havaya çıkmayın. Alerjik reaksiyonlardan korunmanın başında polenlerden uzak durmak geldiği için, polenlere daha az maruz kalarak belirtilerin de önüne geçilebilirsiniz.

2. Rüzgarlı havalarda ve sabah saatlerinde açık havada aktivite yapmayın. Polenlerin yayılmasını hızlandırdığı için rüzgarlı havalarda ve yine polenlerin yoğun olarak salgılandığı sabah saat 05 00- 10 00 arasında açık havada aktivite yapmayarak şikayetlerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Eğer bir mecburiyet söz konusu ise gerekli önlemleri almayı ihmal etmemelisiniz.

3. Pencereleri kapalı tutun. Polen mevsimi boyunca ev ve otomobilin penceresini kapalı tutarak polen maruziyetini azaltabilirsiniz. Bu nedenle mümkünse klimalı ortamlarda hepafiltre kullanmaya çalışmalısınız.

4. Bahçe işlerinden ve bu ortamlardan uzak durun. Bahar bahçelerin de

yenilenme mevsimi. Ama polen alerjiniz varsa bahçelerden uzak durmalısınız. Çiçeklerle ilgilenmemek, özellikle çiçeklerin yoğun olduğu yerlerden uzak durmak, çim biçmemek ve böyle ortamlarda bulunmamak sizin tetikleyicilerden uzak kalmanızı sağlayacaktır.

5. Yatmadan önce duş alın. Gün içinde özellikle dışarıda olmak zorunda kalanların gece yatmadan önce duş almaya özen gösterin. Böylelikle, cilt üzerinde ve saçlara yerleşebilen polenlerden kurtularak geceyi daha rahat geçirilebilirsiniz.

6. Güneş gözlüğü ve şapka kullanın. Özellikle gözlere ve saçlara polenlerin girişini önlemek için dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve şapka kullanmayı ihmal etmemelisiniz.

7. Dışarıda giydiniz kıyafetleri eve gelince mutlaka değiştirin. Polenlere maruz kalınmaya neden olacak dış mekan aktiteleri sonrasında kıyafetlerinizi değiştirmek konusunda özen gösterin. Ayrıca, kıyafetlerinizi de yıkadıktan sonra dışarıda değil, kurutucuda ya da kapalı bir yerde kurutmaya çalışmalısınız.

(AÖ-Y)



01.05.2017 08:37:36 TSI

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