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Yozgat'ta fide satışları başladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta ilkbahar aylarında tohumu atılan sebze fideleri satışa sunuldu. 50 kuruşa satışa sunulan fideler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yozgat'ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun, karpuz, çilek gibi birçok meyve ve sebze fideleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. Vatandaşların en çok rağbet gösterdiği fidelerin başında biber, domates, salatalık ve patlıcanın geldiği belirtildi.

50 yıldır fide satıcılığı yaptığını belirten Nebi Erkoç, fide sezonunun açıldığını dile getirerek günde 15 koli fide satışı yaptığını söyledi. Erkoç, fidelerin bir kısmının il dışından bir kısmının ise yerli fide olduğunu belirterek biber, domates, salatalık fidelerinin daha fazla tercih edildiğini dile getirdi.

Fide sezonunun sadece bir ay sürdüğünü ifade eden Dursun Koçak ise,"Fide dikimleri başladı. İşlerimiz iyi. Köylü vatandaşlarımız ve evlerinde bahçeleri olan vatandaşlarımız aldıkları fideleri dikerek yaz mevsiminde sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılıyorlar" dedi.

(BMG-UY-Y-)



01.05.2017 09:00:58 TSI

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