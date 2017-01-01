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Yörük ve Oğuz Boyları, dayanışma gecesinde buluştu



(Fotoğraflı)



Müjgan Özbek

BALIKESİR (İHA) - Havran Yörük ve Oğuz Boyları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği geleneksel 'Birlik ve Beraberlik' gecesinde körfezdeki Yörük ve Oğuz Boyları, unutamayacakları saatler yaşadı.

Birlik ve Beraberlik Gecesi, Havran Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Türkiye Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Bursa'nın Orhaneli İlçesi Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, çevre ilçelerin Yörük, Türkmen ve ve Oğuz Boyları derneklerinin başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katıldığı gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Havran Yörük ve Oğuz Boyları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavit Erden, "İnsan yığınlarını millet yapan kutsal değerleri vardır. Ortak olan dili, dini, tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleriyle bir toplum millet haline dönüşür. Ve ancak millet olmayı başarabilenlerin vatanları ve devletleri olur. Orta Asya bozkırlarından, Viyana kapılarına kadarki coğrafyada var olmamızı ve hüküm sürmemizi sağlayan da şüphesiz bizi bir arada tutan ve diğer milletlerden erdemlilik konusunda üstün olmamızı sağlayan Türk toplumunu Türk milleti yapan değerlerdir" dedi.

Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam ederken, sonrasında dualar edildi. Ardından, şiirler eşliğinde semazen gösterisi sunuldu. Edremit Efem Halk Dansları Topluluğu, Yörük kültürünü anlatan halk oyunları gösterisi sundu. Gösteriler, davetliler tarafından beğeniyle izlendi. Protokol mensuplarının konuşmalar da yaptığı gecede, Havran Belediyesi Tiyatrosu, kısa bir tiyatro oyunu sahneledi ve büyük alkış topladı. Gecenin sonunda, dernek yöneticileri tarafından, protokol mensuplarına, diğer dernek başkanlarına ve sponsorlara günün anısına Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve heybe hediye etti. Yörük kültürünün sembollerinden olan el yapımı heybelere konulan Kur'an-ı Kerim'leri teslim alanlar, dernek yönetimine teşekkür etti. Gece, katılımcıların hatıra fotoğrafları çektirmeleriyle birlikte son buldu.

(MÖB-BT)



01.05.2017 09:05:58 TSI

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