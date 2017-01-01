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Milletvekili Gizligider rekortmen köye teşekkür ziyaretinde bulundu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:59
Milletvekili Gizligider rekortmen köye teşekkür ziyaretinde bulundu
Milletvekili Gizligider rekortmen köye teşekkür ziyaretinde bulundu

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider 16 Nisan tarihinde yapılan referandum sonrasında rekor oy ile destek veren Bölükören köyünü ziyaret etti.
AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider 16 Nisan tarihinde yapılan referandum sonrasında Gülşehir'in Bölükkören köyünü ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Gizligider, " Referandum da köy olarak rekor bir destek ile bize destek oldunuz. Bizlere vermiş olduğunuz bu büyük destek için çok teşekkür ederim. Bizlere vermiş olduğunuz desteğin karşılığını bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi.
16 Nisan tarihinde yapılan referandumda Bölükören köyünde 132 evet, 1 oy ise hayır çıkmıştı.
(COŞ-AÖ-Y)

01.05.2017 09:07:35 TSI
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