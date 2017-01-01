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Dutluca'da çiftçi hayrı yapıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:00
Dutluca'da çiftçi hayrı yapıldı
Dutluca'da çiftçi hayrı yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesinde düzenlenen geleneksel çiftçi hayrı büyük ilgi gördü. Hayra, AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile başkan yardımcıları Cemal Akkılınç ve Cemil Bahadır ile Müftü Hacı Öz ve Ak Parti İlçe Başkanı Onur Bedir de katıldı.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 420 nüfuslu Dutluca Mahallesinde, günler öncesinden hazırlanan vatandaşlar onlarca kazanda etli pilav pişirirken, kovalar dolusu cacık hazırladı. Mahalle caminde mevlit okunurken, Müftü Hacı Öz tarafından bolluk, bereket ve yağmur duaları yapıldı. Kadınların hazırladıkları hayır pilavı ve cacık gençler tarafından tepsiler içinde servis edildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Yılmaz'ın öncülüğünde düzenlenen hayırda yüzlerce vatandaşa pilav ve cacık ikramı yapıldı. Hayırda emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Dutluca mahallemizin hayrına katıldık. Burada kadınların hazırladığı pilavlar ikram edildi. Dualar yapıldı. Allah, duaları kabul etsin. Bu mahallemizde Ramazan ayında da toplu iftar açma geleneği devam ediyor. Gene kadınlarımız yemek hazırlayacak ve oruçlar topluca açılacak" dedi. Hayra katılan Yılmaz Özcan'da, "Dutluca hayrına katıldık. Yemeklerini yedik. Bu hayırların başka mahallelerde de yapılmasını istiyoruz" dedi. Necmettin Tezer ise, "Muhtar arkadaşımızın öncülüğünde bu hayır yapıldı. Allah, hayırlarını kabul etsin. Keşke bütün mahalleler bu hayırları yapsa. Hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır" dedi. Hayra katılanlara teşekkür eden Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz ise, "Geleneksel hayrımızı yaptık. Bolluk, bereket ve yağmur duasını yaptık. Hayrımıza belediye başkanımızda katıldı. Önümüzdeki Ramazan ayında da toplu iftar açma geleneğini devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızı iftarlarımıza da bekliyoruz. Hayra katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(FT-EME)

01.05.2017 09:09:17 TSI
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