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Boyabat'ta Off-Road heyecanı sona erdi



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Türkiye Off-Road Şampiyonası 1. ayak yarışlarının ilk etabı, 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirildi.

Off-Road yarışlarının organizasyonunu; Sinop Valiliği, Boyabat Kaymakamlığı, Boyabat Belediye Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlendi.

Off-Road sezon açılışı şehir merkezi eski otogar önünden seremoni ile başladı. Organizasyonun ilk günü yeni otogar mevkii Tayyareci Nuri Bey etabında gerçekleşti. İlk yarışlara 9 ilden 22 araç katıldı. İlk günkü Off-Road yarışında birinci Gökhan İçen- Arda Arslan ikilisi, ikinci Mustafa Akın-Emre Köksalan, üçüncü Engin Başkurt-Şükrü Mindiloğlu oldu. Off-Road yarışlarının ikinci ve son günü sporcular Şehit Ömeroğlu Mustafa etabında yarıştı. Yarışlar Daylı köyü yeni stadyum mevkiinde başladı.

2017 Off-Road Genel Klasmanda 1. ayak yarışlarını tamamlayan ekipler:

Birinci Mustafa Akın-Emre Köksalan, ikinci Engin Başkurt-Şükrü Mindiloğlu ve üçüncü ise Kenan Özsoy-Hüseyin Uyar ikilisi oldu.

Off-Road heyecanı Boyabat Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

(OSM-MAY-SÜ-Y)



01.05.2017 09:14:17 TSI

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