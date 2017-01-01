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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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"Kırmızı Başlıklı Kız" Adana'da

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:25
"Kırmızı Başlıklı Kız" Adana'da
"Kırmızı Başlıklı Kız" Adana'da

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Eti Çocuk Tiyatrosu, Adana'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyununu sahneledi.
Charles Perrault'nun eserinden uyarlanan, Ünsal Sicilli tarafından yazılıp yönetilen, müziklerini Caner Anar'ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep'in yaptığı "Kırmızı Başlıklı Kız" çocuk oyunu, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu.
Büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmanın ne kadar çok soruna yol açabileceğinin yanı sıra, tanımadığımız kişilere karşı da dikkatli olmamız gerektiği anlatılan 'Kırmızı Başlıklı Kız' oyununa, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'nın kültür-sanat alanındaki eksiğini kapattıklarını belirterek, "Kültür ve sanat alanında yaptığımız etkinliklerle, adımızdan söz ettirmeye devam ediyoruz. Her sezon olduğu gibi, bu sezon da, özellikle çocuk tiyatrolarımızı halkımızla buluşturuyoruz" dedi.
(ADN-Y)

01.05.2017 09:34:18 TSI
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