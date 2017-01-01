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Başkan Doğan, "Kültür tepesi, sanat merkezi olacak"



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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kültür Tepesi 2. Etap çalışmalarındaki son durumu yerinde inceledi.

İzmit Belediyesi tarafından başlatılan Kültür Tepesi Projesinde çalışmalar devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da 28 Haziran tarihine yetiştirilecek olan alandaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Doğan, "Projenin tamamlanmasıyla hem şehrimizin çehresi değişecek, hem de İzmit'i tarih ve turizm şehri yapma noktasında sonuca bir adım daha yaklaşılmış olacağız" dedi.

Atatürk, Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Cami ve Av Köşkünün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yürütülen Kültür Tepesi 2. Etap çalışmalarındaki son durumla ilgili bilgi veren Doğan, "Kasr-ı Hümayun olarak bilinen Abdülazizi'in Av Köşkü, Redif Binası, İmaret Camii gibi atalarımızdan, Osmanlıdan kalma eserlerimiz bu alanda yer alıyor. Bu eserler Kocaeli'deki Osmanlı tarihinin en önemli mihenk taşlarıdır. Göreve geldiğimizdeki ilk çalışmalarımızdan biri Atatürk heykeli, saat kulesi ve şelalenin içerisinde bulunduğu birinci etabı yapmak oldu. Şimdi bu alanlara baktığımızda ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı görüyorum. Eskiden mezbelelik olan yerler, artık vatandaşların dinlenmek ve güzel zaman geçirmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu" diye konuştu.

Kültür Tepesi 2. Etap çalışmaları sonrasında en büyük hayalinin alanın sanat tepesi olarak anılması olduğunu belirten Başkan Doğan, "Meydan, turizmin bir merkezi olacak. Bölgede ufak bir kafe, İzmit'e gelen turistlere şehri tanıtıcı küçük hediyeliklerin satıldığı satış ofisleri yer alacak Yine meydanda yapılacak amfi tiyatroda gösteriler yapılacak. Müzisyenler, ressamlar, karikatüristler, pandomimciler, tiyatrocular, açık havada tarihin içerisinde halkımızla buluşacak" şeklinde konuştu.

(GY-Y)



01.05.2017 09:37:07 TSI

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