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Prof.Dr. Suphi Saatçi her yönüyle Mimar Sinan'ı anlattı



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ı anma gezisi düzenlendi. Gezide Prof. Dr. Suphi Saatçi her yönüyle Mimar Sinan'ı anlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin en önemli değerlerinden olan Mimar Sinan'ı tanıtmak için anma gezisi tertipledi. Ağırnas'taki geziye katılan Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Sinan ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Mimar Sinan ile ilgili kitapları bulunan Prof. Dr. Saatçi, gezi süresince Sinan'ı anlattı ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Prof. Dr. Saatçi, Mimar Sinan'ın etnik kökenine ilişkin söylentilerin olduğunun belirtilmesi üzerine şöyle konuştu: "Zaman zaman Sinan'ın Rum ya da Ermeni olduğuna dair iddialara oluyor. Oysa, Sinan'ın döneminde Anadolu'dan devşirme işlemi yapılmaya başlandı. Dolayısıyla Sinan bu toprakların evladıdır. Bununla birlikte Almanların Ünlü Sanat Tarihçisi, 'Mimar Sinan'ın etnik kökeninin araştırılması bizi bir yere götürmez eserlerine bakın' demiştir."

Prof. Dr. Suphi Saatçi, gezi süresince Mimar Sinan'ın ne denli önemli bir mimar olduğunu belirtti ve yaptığı eserlerden örnekler sundu.

(AÖ-Y)



01.05.2017 09:38:25 TSI

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