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Kepez Belediyesi'nden 530 kişilik doğum günü



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin spor okulları ile etüt merkezlerinde eğitim gören Nisan ayı doğumlu 530 öğrenci, doğum günü pastalarını Başkan Tütüncü ile birlikte kesti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nde 5 kategoride spor ve etüt merkezlerinde çeşitli dallarda eğitim gören Nisan ayı doğumlu 530 çocuk, Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen eğlenceli programda doğum günlerini kutladı. Spor salonunun fuayesinde gerçekleştirilen programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocukların, velilerin ve öğretmelerin mutluluğuna ortak oldu.

Gönüllerince eğlendi

Kutlamada canlı müzik yapan orkestra ile 3 palyaço çocukları eğlendirdi. Yüzleri boyanan çocuklara hayvan şeklinde balonlar verildi. Başkan Tütüncü ile birlikte 3 dev yaş pastayı kesen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Programın sonunda her bir çocuk Başkan Tütüncü ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli yiyecek ve içecek ikramlarının yanında, her bir çocuğa kırmızı gül hediye edildi.

Amaç sizlerle beraber olmak

Önemli olanının doğum günü kutlamak olmadığını Kepez Belediyesi ailesinin kalplerinin çocuklar için attığını göstermek olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Önemli olan sizlerle beraber olmak, sizlerle bütünleştirmek. Bütün hemşerilerimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Bu tip vesileler bizim için sadece bir araya gelme vesilesi" dedi.

Geleceğe güçlü yürüsünler

Bütün hizmetlerin çocuklarımızın geleceğe güçlü yürümelerine katkı koyma amaçlı olduğunu dile getiren Tütüncü, "Eğitimle kendilerini daha nitelikli hale getirsinler, spor yaparak özgüven kazansınlar. Onların geleceğe güçlü bir şekilde geleceğe yürümesinden mutluluk duyalım. Mesele çocuklarımızın büyürken daha da güzelleştiklerini görmektir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(AA-



01.05.2017 09:47:24 TSI

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