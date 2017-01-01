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Prof. Dr. Suphi Saatçi: "Mimar Sinan bu toprakların evladıdır"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:40
Prof. Dr. Suphi Saatçi: "Mimar Sinan bu toprakların evladıdır"
Prof. Dr. Suphi Saatçi: "Mimar Sinan bu toprakların evladıdır"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mimar Sinan'ı Anma Etkinliklerine katılan Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Sinan'ın Rum veya Ermeni olduğuna dair iddialara, "Mimar Sinan bu toprakların evladıdır" şeklinde yanıt verdi.
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin en önemli değerlerinden olan Mimar Sinan'ı tanıtmak için anma gezisi gerçekleştirdi. Ağırnas'taki geziye katılan Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Sinan'ın yaşamı ve mimarlığı hakkında bilgiler verdi.
Mimar Sinan ile ilgili kitapları bulunan Prof. Dr. Saatçi, gezi süresince Sinan'ı anlattı ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı. Prof. Dr. Saatçi, Mimar Sinan'ın etnik kökenine ilişkin söylentilerin olduğunun belirtilmesi üzerine şöyle konuştu:
"Zaman zaman Sinan'ın Rum ya da Ermeni olduğuna dair iddialara oluyor. Oysa, Sinan'ın döneminde Anadolu'dan devşirme işlemi yapılmaya başlandı. Dolayısıyla Sinan bu toprakların evladıdır. Bununla birlikte Almanların Ünlü Sanat Tarihçisi, 'Mimar Sinan'ın etnik kökeninin araştırılması bizi bir yere götürmez eserlerine bakın' demiştir."
Prof. Dr. Suphi Saatçi, gezi süresince Mimar Sinan'ın ne denli önemli bir mimar olduğunu belirtti ve yaptığı eserlerden örnekler sundu.
(SK)

01.05.2017 09:49:17 TSI
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