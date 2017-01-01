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Akçakoca hafta sonu cıvıl cıvıl oldu



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca'daki parklara bahar geldi. Sıcak havayı fırsat bilen Akçakocalılar, çoluk çocuk parklara akın etti.

Havaların ısınmasıyla birlikte Akçakoca'daki parklara da bahar geldi. Sıcak havayı fırsat bilen Akçakocalılar, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden parklara akın etti. Baharın gelmesi ve her yerin yeşillenmesini fırsat bilen tatilciler hafta sonunu bölgenin en önemli sayfiye yeri olan Akçakoca'da geçirdiler. Akçakoca'da parklar halkın toplanma ve dinlenme mekanı oldu. Soğuk kış şartlarının ardından ısınan havalar, genç yaşlı hemen herkesi parklarla buluşturdu. Bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar sahillere koştu, gençler ise kumsalda voleybol oynadılar. Bu yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de barınak içinde bulunan çocuk parkıydı. Anne-baba, nine ve dedelerinin ellerinden tutan minikler, parklardaki oyun gruplarında eğlenmenin tadını çıkartırken, gençler de banklarda akranları ile oturarak sıcak havanın tadını çıkartıyor.

(TT-AY)



01.05.2017 09:57:02 TSI

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