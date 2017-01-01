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Kepez Belediyesi 'Dokuma'yı şenlendirdi'

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:50
Kepez Belediyesi 'Dokuma'yı şenlendirdi'
Kepez Belediyesi 'Dokuma'yı şenlendirdi'

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin Dokuma Kent Parkı'nı aktif hale getirmek için başlattığı 2. Dokuma Şenliği'nde, 250 nostaljik ve metro araç sergilenirken, 1970'ler ve 1980'ler şarkılarından oluşan repertuarlı konserlerle eğlenildi.
İlk üretim tarihli Murat 124, Murat 131, Anadol, Mercedes otomobilleri, Jawa ve Mobylette motosikletler ve özel yapım bisikletlerin bir araya gelerek sergi oluşturduğu park, ziyaretçilere şenlik havası yaşattı. Şenlik alanını ziyaret eden Başkan Tütüncü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen nostaljik araç sahipleriyle tek tek selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Dokuma halkın oldu
Şehirlerin içinde bu tip alanların olmasının büyük kazanç olduğunu belirterek Dokuma Fabrikası alanının 3 yıl öncesinde kapısına kilit vurulmuş halde olduğunu hatırlatan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Uzun yılar uğraştık, buranın hukuki sorunların çözdük ve bunun gibi önemli etkinlikler burada gerçekleşmeye başladı. Birinci şenliğimizde her yıl şenliğin daha da büyüyeceğini söylemiştik ve bu yıl büyüdüğünü görüyoruz. Araba sevdası içinde olan gençler ve kendini genç hissedenler, buraya geldi güzel bir sergi kurdular. Hepimiz biraz geçmişe gittik" diye konuştu.
Şehir hafızası oluşuyor
Şenlik sayesinde geçmişin hatırlandığını ifade eden Tütüncü, otomobillerle hemen herkesin bir hatırası olduğunu söyledi. Şehirciliğin böyle bir iş olduğunu belirten Tütüncü, "Kimimiz bu otomobillere aşık oldu, kimimiz aşık olduğu kızı bu arabalarla tavladı. Geçmişle bağ kurmak güzel. Böylelikle şehrin hafızası oluyor. Böylelikle bu şehir bizim için önemli hale geliyor. 70'lerin eskimeyen şarkılarıyla yılları yaşatabildiysek, ne mutlu bize" şeklinde konuştu.
Otomobil müzesi olacak
Dokuma Kent Parkı bünyesinde bir bilim merkezi ile 5 farklı müzenin olacağını söyleyen Başkan Tütüncü, müzelerden birisinde de Türk insanının hafızalarında yer etmiş otomobillerin sergileneceğini belirtti. Şenlik alanındaki ziyaretçilerin üzerine imzalarını attığı Murat 124 marka otomobilin de bu müzede yer alacağını ifade eden Tütüncü, "Yıllar sonra müzeye gelince, benim de bir imzam var diyebileceksiniz" dedi.
Tütüncü konuşmasının ardından otomobil ve motosiklet kulüplerinin temsilcilerine birer anı plaketi verdi.
(AA-

01.05.2017 09:59:38 TSI
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