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İnci Kefaline geniş kapsamlı güvenlik önlemi

- Polis, jandarma, zabıta ve Gıda Tarım Hayvancılık ekipleri 7/24 sahada

- Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi Altuner:

- "İnci kefali Van için çok önemli bir değerdir"



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Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Gölü'nün endemik canlısı inci kefali göçüne kısa bir süre kala kaçak avlanmanın önüne geçmek için geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

Van ve Bitlis'te 15 Nisanda başlayan av yasağı ile birlikte polis, jandarma, zabıta ve Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler sürekli denetimler yaparak kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Konuya ilişkin İHA muhbirine açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner, av yasağının gerçek amacına ulaşmasının vatandaşların bilinçlenmesine bağlı olduğunu belirterek, "Mücadelenin etkin olabilmesi için toplumumuzun buna destek vermesi gerekir. Bir şeyin eğer alıcısı olmazsa satıcısı da olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın inci kefalini bu hassas döneminde tüketmeyerek sahip çıkması gerekir. Son yıllarda bu noktada ciddi bir bilinç oluştuğunu fark ediyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor. Bu sayede inşallah önümüzdeki yıllarda da kaçak avcılar balık satmak isteseler dahi bunu yapamayacaklar. Bunun için de göçün yoğun olarak yaşandığı civar mahallelerimizde çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz" dedi.

"İnci kefali ekonomik ve istihdam bakımından çok önemli bir değerdir"

İnci kefali Van için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden Fevzi Altuner, "İnci Kefali ekonomik ve istihdam sağlaması bakımında çok önemli bir değerdir. Biliyorsunuz havaların ısınması ile birlikte inci kefali Van denizinden tatlı sulara göç ederek yumurtlama ihtiyacı hissediyor. Bu göçü yaparken de sürüler halinde kilometrelerce mesafeyi akıntıya ters şekilde kat ediyor. Önüne bir engel geldiğinde bir metreden daha fazla sıçrayarak yoluna devam eden balıklar yumurtlama için en uygun yeri buluncaya kadar bu seyahatine devam ediyorlar. Bu dönemde balıklar tatlı sulara yoğun bir şekilde geldiği için son derece korunaksız ve müdahaleye açıktırlar. Onun için bu endemik değerimizi korumak maksadıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasında bir av yasağı uygulamaktayız" şeklinde konuştu.

"Kaçak avlanmaya mobil ekiplerle önlem alındı"

Yasağın Van ve Bitlis ilinde eş zamanlı olarak başladığını aktaran Altuner, dere ve çayların Van sınırında daha fazla olduğuna işaret ederek, "İlimizde göle akan çaylar ve yumurtlama alanları olduğundan bununla alakalı çalışmalarımız daha yoğun olarak devam etmektedir. Peki, neler yapıyoruz? Bu mücadele birçok kurumun iştiraki ve bir arada hareket etmesiyle yürümektedir. Bizler Bakanlığımızdan temin ettiğimiz kaynaklarla ekiplerin araç ihtiyacını karşılıyoruz. Çünkü mobil araçların sürekli mansaplarda ve göçün yoğun olduğu çay kenarlarında avcılığı engelleyecek şekilde faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Burada önemli olan avlanmanın önüne geçmektir. Ancak bir şekilde kaçak avlanma gerçekleşmiş ise Bu balıkların taşınmasını engellemek maksadıyla da çeşitli denetlemeler yapılıyor. Şehir içlerinde ise satış noktalarında kontrollü denetimler yapılıyor"dedi.

"Polis, jandarma, zabıta ve müdürlük personeli 7/24 denetimde"

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir 15 Nisan öncesinde av yasağı komisyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada jandarma ekipleri, emniyet müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri, il müdürlüklerimiz ve ilçe müdürlüklerimize bağlı ekiplere görevler tahsis edildi. Bu kapsamda 7/24 balıkların geçiş yaptığı mansaplarda, çaylarda ve derelerde denetimler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra sürekli olarak satış noktaları denetleniyor" dedi.

Demir, ayrıca Van-Bitlis, Van Patnos ve Van-Doğubayazıt karayolları güzergâhındaki karakolların da kaçak olarak avlanan balıkların piyasaya sürülmemesi için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan Erciş ilçesindeki Deliçay Balık Bendi ve Bendimahi çaylarında devriye atan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları küçük çaptaki avlanmalara müdahale ederek, gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

(MD-ŞAK-Y)



01.05.2017 10:05:05 TSI

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