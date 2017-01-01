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Vali Yerlikaya'dan 1 Mayıs kutlaması

- G2aziantep Valisi Ali Yerlikaya:

- "1 Mayıs emek ve dayanışma günü kutlu olsun''



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutladı.

Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "Değerli hemşehrilerim, Millet olarak çalışmanın, üretmenin, hayatımızı üreterek kazanmanın kutsiyetine, alın teri ve emekle kazandığımız gelirin bereketine inanıyoruz. Çalışarak elde ettiğimiz kazanç kıymetlidir. Bu kazancın kıymeti, iç huzurumuzu tesis eden en önemli vicdani kanaatler arasında yer alır. Bu anlamda çalışanın, emek ve güç sarf edenin hakkının "Alın teri kurumadan" ödenmesi, inancımızda çok büyük hassasiyetle emredilen hükümlerin başında gelir. Ekonomik hayatın kamu ve özel sektör çalışan ve çalıştıranları arasında en ideal nizam ve intizam içerisinde devam ettirilmesinde bu hassasiyetin korunması çok önemlidir. Üretimden gelen gücümüzün kalkınma ve refaha dönüştürülmesi, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatının devamı için çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal beklentilerinin karşılanmasında imkanların sonuna kadar değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. İlimizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çalışma hayatımızda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma inancımızı daha da güçlendirmeye vesile olması dileğiyle, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan hemşehrilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(OE-SD-Y)



01.05.2017 10:12:33 TSI

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