1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Keskin "İşçilerimiz istikrarda önemli role sahip"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:04
Keskin "İşçilerimiz istikrarda önemli role sahip"
Keskin "İşçilerimiz istikrarda önemli role sahip"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayan mesaj yayınladı.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin mesajında, "1 Mayıs İşçi Bayramı AK Parti döneminde çıkan yasa ile kutlanmaya başlanmıştır. AK Parti olarak çalışma hayatında hakkaniyeti ve insan onuruna yakışır çalışma ortamlarını tesis edilmesini esas alıyoruz. Çalışma hayatına ilişkin yaptığımız yasal düzenlemeler ile işçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki işçi ve emekçi kardeşlerimiz, ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde ve ülkemizdeki tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, tüm Düzceli hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.
(AY)

01.05.2017 10:12:42 TSI
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