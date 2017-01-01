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Elazığ'da 'Z Vitamini' tiyatro oyunu sahnelendi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Z Vitamini" isimli romanından uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.

Elazığ'da Sahne Sanatları ve Sanatçıları Derneği tarafından ' Z Vitamini' tiyatro oyunu Mahmut Yıldırım yönetmenliğinde sahne aldı. Tek perde şeklinde 1 saat 20 dakika sahne alan tiyatro oyununda, Yönetmen Yıldırım'ın yanı sıra 16 farklı karakter rol aldı. Belediye Kültür Merkezinde sergilenen oyuna sanat severler katıldı.

7 yıldır Türk İslam oyunları sergilediklerini belirten Yönetmen Mahmut Yıldırım, "Türkiye'nin büyük yazarlarından biri olan Hüseyin Nihat Atsızın Z Vitamini adlı romanından uyarladığımız tiyatro oyununu sergiledik. Bu oyun 1959 yılında kaleme alındı. İsmet İnönü'nün tarihe not düştüğü birkaç kararını eleştiren bir oyun. Oyunumuzu seyircilerimiz beğendi" dedi.

(YÖ-HİV-Y)



01.05.2017 10:14:28 TSI

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