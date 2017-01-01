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Kırşehir'de 3. Çocuk Şenliğini yapıldı



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kızı için hayal edip kurduğu Masal Parkta 3. Çocuk şenliğini yaptı.

Kızının izlediği çizgi filmden etkilenerek Masal Parkı projesini başlatan ve hayata geçiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 16 bin 500 metrekarelik alan üzerinde 3. Çocuk Şenliğini yaptı.

Yüzlerce çocuk televizyon ekranlarından dinlediği masal kahramanlarının maketlerinin bulunduğu alan üzerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar gönlünce eğlendi.

Düzenlenen şenlikte çocuklar, Boğaç Han, Nasrettin Hoca, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Pepe, Hacivat Karagöz gibi hayal kahramanlarının maketleri ile fotoğraf çektirirken ilizyon gösterilerini de dikkatle takip etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında düzenlenecek olan çocuk şenliği hava muhalefeti nedeni ile ertelenmişti.

(EÖ-Sk)



01.05.2017 10:18:15 TSI

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