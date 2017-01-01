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MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına İbrahim Koşuk seçildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına İbrahim Koşuk seçildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan MHP Bilecik Merkez İlçe Kongresinde başkanlığa mevcut başkan Talha Özkan ve İbrahim Koşuk aday oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, divan başkanlığına Eskişehir il başkanı Kadir Bıyık'ın seçilmesiyle devam etti. Faaliyet ve malı raporların okunmasının ardından 396 delegeden 199'unun oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Talha Özkan 93, İbrahim Koşuk 102 oy alırken, 4 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçlar sonrası MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı İbrahim Koşuk oldu.

İbrahim Koşuk'un listesinde asıl yönetim kurulu üyeliklerinde Cem Çevik, Murat Yılmaz, Metin Saltan, Ahmet Sarı, Merve Yılmaz, Hülya Dağ, Arzu Gülmüş Filoğlu, Nurettin Erkan, Yılmaz Sert, Davut Cengiz, Ahmet Filiz, Türker Çoban, Ömer Altundal, İbrahim Cihan, Yılmaz Tatar, Gürhan Kutay, Mehmet Can Kılıç, Oğuzhan Güçlü yer aldı.

(CKT-HA-Y)



01.05.2017 10:18:42 TSI

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