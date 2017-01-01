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Büyükşehir çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenledi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:16
Büyükşehir çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenledi
Büyükşehir çocuklar için hafta sonu etkinliği düzenledi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi çocuklar için bu hafta sonu da iki ayrı oyunu Kayseri'ye getirdi. Kayserili çocuklar, önce Renkler Ülkesinin Hikayesi ile renkli bir gün yaşadılar, ardından da Neşeli Hayvanlar Müzikali ile neşeli bir gün geçirdiler.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çocuklar ve ailelerinin hafta sonunu güzel bir etkinlikle birlikte geçirmelerine vesile oluyor. Büyükşehir Belediyesi'nce bu hafta da çocuklar için iki ayrı oyun sahnelendi.
29 Nisan Cumartesi günü Şehir Tiyatrosu'nda Renkler Ülkesinin Hikayesi vardı. Oyunda küçük bir kızın Renkler Ülkesi'ndeki maceraları anlatıldı. 30 Nisan Pazar günü ise yine Şehir Tiyatrosu'nda Neşeli Hayvanlar Müzikali sahnelendi. Oyunda ormandaki hayvanlar arasında geçen hikayeye yer verildi.
(SK)

01.05.2017 10:24:49 TSI
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