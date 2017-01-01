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Landini Bismil'de şube açtı



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DİYARBAKIR (İHA) - Landini Traktör, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şube açtı.

2004 yılından bu yana çiftçilere hizmet veren Landini marka traktörlerin satışının yapıldığı Ersinler Traktör Bayii görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Yemek ve ikramların yapıldığı görkemli açılış törenine Firmanın Diyarbakır Temsilcisi ve Sahibi Halit Ersin'in yanı sıra çok sayıda işadamı ve vatandaşlar katıldı. Ersin, Landini traktörün çağı aştığını belirterek, "Landini marka traktördür. 1884 yılında bu yana çiftçilerimize hizmet etmektedir. Sağlam güçlü konforlu ve bol yedek parçasıyla yakıt tüketimi az düşük 1996 yılından bu yana Türkiye'de olup 2004 yılında ise Diyarbakır bölgesinde Ersinler Traktör Bayii olarak biz çiftçimize hizmet etmekteyiz. Landini traktör mazot cimrisidir. Diyarbakır'da traktörcüler sitesinde bölge merkezimiz var. Hayırlısıyla bugünde Bismil'de şube açtık. Görkemli bir törenle açılışı yapıldı. Bu güzel günümüzde bizleri onurlandıran çiftçilerimize gelen misafirlerimize esnaflarımıza dostlarımıza akrabalarımıza sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Bölgede 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini de belirten Ersin, "Bayi olarak bölgede 7 gün 24 saat hizmet servisimiz mevcut ve çiftçilerimizin hizmetindedir. Bol yedek parça Türkiye distribütörle Anadolu Holding'in sahibi olduğu Anadolu motor güvencesi ile çiftimize hizmet vermektedir. Çiftçimizin tercihi devamlı Landini traktörlerinde kullanmaktadır. Landini tarla traktörlerinden 5 çeşit mevcuttur elimizde. 90 hp, 235 hp'ye kadar elimizde mevcuttur. Bizde fiyatlar Türk Lirası olarak belirlenir döviz yükselse bile fiyatlar sabit kalır. Landini sadece kullanırken değil satın alırken de kazandırır. 40 yıldır traktörcülük işini baba mesleği yapıyoruz. 2004 yılından bu yana olarak bayiliği elimizde tutuyoruz. Bu güne kadar hiç bir sıkıntı yaşamadık, çok memnunuz. Landini markada İtalya yapımı Perkins İngiliz motor olup anında 7.24 sevisi ile hizmet vermektedir. Bol ve ucuz yedek parça, mevcuttur. Yakıt tasarrufu yüzde 35 Türkiye 7 bölgesinde bayiler ve servis ağı ile hizmet vermekteyiz, çiftçimize yakışır bir hizmet anlayışı ile hizmet etmekteyiz. Yıllardır çiftçilerimiz Landini marka traktörlerden hayır görmektedir ve görmeye de devam edecektir" dedi.

(İHA-MP-Y)



01.05.2017 10:26:30 TSI

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