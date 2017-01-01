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Keskin'den Gençlere Önemli Tavsiyeler

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:18
Keskin'den Gençlere Önemli Tavsiyeler
Keskin'den Gençlere Önemli Tavsiyeler

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Gençlik Merkezinde Genç İmam Hatipliler ve Mezunları Derneğinin davetlisi olarak kariyer günlerinde gençlerle bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Geçmişi unutmamak gerektiğini kaydeden Keskin, "Geçmişimizi bilip geleceğe ışık tutmamız gerekiyor. O yüzden bu tip sohbet buluşmaları çok önemli. Buralarda sizler kendinizi ifade edeceksiniz, dostluklar, arkadaşlıklar kuracaksınız, gelecek için önünüze koyduğunuz hedeflere hep birlikte yürüyecek çalışma ortamı ve arkadaşlar kuracaksınız. Dolayısıyla çok önemli ve güzel bir çalışma içine girdiğinizi düşünüyorum. Sağa sola bakmadan ben varım diyen bir gençliğin yetişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sizler olmazsanız, FETÖ gibi hain terör örgütleri bütün boşlukları doldurmaya kalkar ve Asım'ın nesline ihanet etmiş oluruz" diye konuştu.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Her gerçek bir hayalle başlar. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele edeceksiniz. Ama bunu yaparken kimsenin sırtına basmayacaksınız. Ben değil, biz diyeceksiniz. Başarı elde ettiğinizde kibre ve enaniyete katılmayacaksınız" ifadelerinde bulundu.
AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, derneğin 1. Yıldönümü dolayısıyla da pasta keserek gençleri yürüdükleri kutlu yolda tebrik etti.
(AY)

01.05.2017 10:27:10 TSI
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