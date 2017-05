YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Aksoy'un 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 1 Mayıs işçi bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

1 Mayıs işçi bayramının Ak Parti hükümetince resmi tatil yapıldığına vurgu yapan Aksoy, işçinin alın teri ve emeğini kutsal gören bir anlayışa sahip olduklarını belirtti. Başkan Aksoy, "1 Mayıs işçi bayramının, adından da ifade edildiği şekliyle toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine fırsat ve vesile olmasını diliyorum. Diğer yandan bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor. Yine hükümetimiz tarafından, işçi kardeşlerimizin; başta çalışma koşulları, sosyal hakları ve güvenliği olmak üzere birçok reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" olan işçi bayramını 22 Nisan 2009 tarihinde resmi tatil olarak ilan ederek işçi bayramını Türkiye'de resmi bir kimliğe kavuşturmuştur. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde bayram havasında, huzur, güven ve barış ortamında kutlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olması faydalı olacaktır. Bizler her zaman alın teri ve emek en yüce değerdir şiarıyla hareket ediyoruz. Her türlü şartta emek veren işçi kardeşlerimizin sadece yılın belli bir gününde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. Belediye yönetimi olarak emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için göreve geldiğimiz ilk günden beri önceki dönemlere ait ödenmemiş işçi alacaklarını ödedik. İşçilerimizin aylık maaşlarını ise belirli bir düzene sokarak her ay ödüyoruz. Bu vesile ile başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanlarımızın ve çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

