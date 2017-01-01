Başkan Yağcı genç çiftin mutluluğuna ortak oldu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ebru-Mustafa çiftinin düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.
Bilecik Belediyesi çalışanı Yaşar Yağcı'nın oğlu Mustafa Yağcı ile kent esnaflarından Metin Akbal'ın kızı belediye çalışanı Ebru Akbal dünya evine girdi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, çifte iki cihanda saadet diledi.
(CKT-HA-Y)
01.05.2017 10:35:11 TSI
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