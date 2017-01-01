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İpekyolu ilçesinin çehresi değişiyor

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:27
İpekyolu ilçesinin çehresi değişiyor
İpekyolu ilçesinin çehresi değişiyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu Belediyesi hizmetler Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır kış şartlarının ardından daha önceden tespitlerini yaptığı cadde, yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalara hızlıca müdahale ediyor.
Van'ın en büyük ilçesi olan İpekyolu'nda şehir merkezi başta olmak üzere en uç noktalara kadar olan mahallelerde hummalı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, halkın sıcak ilgisi ile karşılanıyor. Esnaf ve mahalle sakinleri ile sıcak diyaloglar kuran Başkan Vekili Öztürk, bu hizmetlerin bir başlangıç olduğunu önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir hizmet atağı başlatacaklarını belirtti. Mahalle ziyaretleri sırasında çocuklarla samimi diyaloglar kuran ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Vekili Cemil Öztürk, vatandaşlarla da çay içip sohbet etti.
Bostaniçi Mahallesi sakinlerinden Şemsettin İltemiş adlı mahalle sakini, yapılan parke taşı çalışmalarından dolayı başkan vekiline ve İpekyolu Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiğini ifade etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

01.05.2017 10:36:11 TSI
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