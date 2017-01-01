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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısına katıldı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:29
Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısına katıldı
Başkan Yağcı, Marmara Belediyeler Birliği 1. Olağan Meclis toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 1'inci Olağan Meclis toplantısına katıldı.
Afyonkarahisar'da Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe başkanlığında yapılan toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve encümen üyeleri katıldı.
Burada açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Toplantıda Marmara Belediyeler Birliği'nin yürütme ve danışma organı olan Encümen'in yeni dönemdeki üyelerinin yanı sıra denetim komisyonu üyeleri ve meclisin 22 adet ihtisas komisyonunun üyelerini oylamayla belirledik. Bu yıl da encümen Üyeliği görevine tekrardan layık görüldüm. Toplantımızda referandum sonrası yeni Türkiye ile belediyecilik hizmetleri gibi konuların masaya yatırdık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, aldığımız kararların bölgemize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.
(CKT-DA-HA-Y)

01.05.2017 10:38:01 TSI
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