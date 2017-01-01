01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Aydın, Türk-İş Aydın Temsilci- "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır"

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:30
Başkan Aydın, Türk-İş Aydın Temsilci- "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır"
Başkan Aydın, Türk-İş Aydın Temsilci- "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır"

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - İş Aydın Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır. İşçi bayramının işçilere bayram olması için işçilerin kıdem tazminatları, vergi matrahlarından işçiler lehine düzenleme ve tüm çalışanların sendikalı olmasının önünün açılmasını istiyoruz" dedi.
Emek ve Dayanışma Gününün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirten Türk-İş Aydın Temsilcisi ve TES İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın "Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü üreten kesimden almaktadır. Tarımda, sanayide, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu nedenle işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi, vergi matrahlarının işçiler lehine düzenlenmesi ve özel sektörde de tüm çalışanların sendikalı olmasının önünün açılmasını talep ediyoruz" diyerek tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü kutladı.
"Emekçi olmadan bir şey olmaz"
Emek olmadan insan unsuru olmadan hiçbir üretimin olamayacağını bugün en donanımlı makineden son sistem bilgisayara kadar her şeyin ancak insan ile çalışabildiğini anımsatan Başkan Mustafa Aydın, "İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, milli gelirini artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.
(İK)

01.05.2017 10:38:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler okulları için el ele verdi
YEREL

ÖĞRENCİLER OKULLARI İÇİN EL ELE VERDİ
Başkan Kale 1 Mayıs'ı işçilerle birlikte kutladı
YEREL

BAŞKAN KALE 1 MAYIS'I İŞÇİLERLE BİRLİKTE KUTLADI
Aydın'ın sağlık durumu tespit ediliyor
YEREL

AYDIN'IN SAĞLIK DURUMU TESPİT EDİLİYOR
Kuru üzüm ve sofralık üzüm üretimi ayrılmalı
YEREL

KURU ÜZÜM VE SOFRALIK ÜZÜM ÜRETİMİ AYRILMALI
Erol, Samsun'da Jeotermal toplantısına katıldı
YEREL

EROL, SAMSUN'DA JEOTERMAL TOPLANTISINA KATILDI
Aşı ve aşılanmanın önemine dikkat çektiler
YEREL

AŞI VE AŞILANMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER
Bahar geldi, yumurtanın rengi değişti
YEREL

BAHAR GELDİ, YUMURTANIN RENGİ DEĞİŞTİ
Köşk'te 3. Geleneksel Rahvan At Yarışları renkli geçti
YEREL

KÖŞK'TE 3. GELENEKSEL RAHVAN AT YARIŞLARI RENKLİ GEÇTİ
Aydın'da sezeryanla doğum masaya yatırıldı
YEREL

AYDIN'DA SEZERYANLA DOĞUM MASAYA YATIRILDI
Caferli 4. kez Çiçek Şenliği'ne ev sahipliği yaptı
YEREL

CAFERLİ 4. KEZ ÇİÇEK ŞENLİĞİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Arapapıştı Kanyonu turizme açıldı
YEREL

ARAPAPIŞTI KANYONU TURİZME AÇILDI
Ege'de boğalar arenaya indi
YEREL

EGE'DE BOĞALAR ARENAYA İNDİ
4. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı sona erdi
YEREL

4. ULUSLARARASI MEHMET NURİ GÖÇEN RESİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Seher Berberoğlu Pazartesi toprağa verilecek
YEREL

SEHER BERBEROĞLU PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK
Didim'de güreş müsabakaları sona erdi
YEREL

DİDİM'DE GÜREŞ MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Didimli elektrikçilerin sorunları tartışıldı
YEREL

DİDİMLİ ELEKTRİKÇİLERİN SORUNLARI TARTIŞILDI
Didim Vegan Festivalinin ikinci günü Vegan kahvaltıyla başladı
YEREL

DİDİM VEGAN FESTİVALİNİN İKİNCİ GÜNÜ VEGAN KAHVALTIYLA BAŞLADI
Söke'nin tarihi Rum mahallesinde yangın paniği
YEREL

SÖKE'NİN TARİHİ RUM MAHALLESİNDE YANGIN PANİĞİ
Olivtech Fuarı, Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı tüketimini arttıracak
YEREL

OLİVTECH FUARI, TÜRKİYE'DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TÜKETİMİNİ ARTTIRACAK
Didim Vegan Festivalinde Zeynep Casalini rüzgarı
YEREL

DİDİM VEGAN FESTİVALİNDE ZEYNEP CASALİNİ RÜZGARI
Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti
YEREL

BÜYÜKŞEHRİN YERLİ FİDE DAĞITIMI DİDİM'DE DEVAM ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...