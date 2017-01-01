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Başkan Aydın, Türk-İş Aydın Temsilci- "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır"



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AYDIN (İHA) - İş Aydın Temsilcisi ve Tes-İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır. İşçi bayramının işçilere bayram olması için işçilerin kıdem tazminatları, vergi matrahlarından işçiler lehine düzenleme ve tüm çalışanların sendikalı olmasının önünün açılmasını istiyoruz" dedi.

Emek ve Dayanışma Gününün, ekmeğini alın teriyle kazanan, ülkenin gücüne önemli katkılar sağlayan işçilerin bayramı olduğunu belirten Türk-İş Aydın Temsilcisi ve TES İş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın "Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de gücünü üreten kesimden almaktadır. Tarımda, sanayide, teknolojide, sağlıkta, hizmet sektöründe ve hayatın her alanında üretenler sayesinde toplumların refah düzeyleri yükselmektedir. Bizler toplum olarak, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşım, dayanışma ve güç birliğinin esas alındığı bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu nedenle işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi, vergi matrahlarının işçiler lehine düzenlenmesi ve özel sektörde de tüm çalışanların sendikalı olmasının önünün açılmasını talep ediyoruz" diyerek tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü kutladı.

"Emekçi olmadan bir şey olmaz"

Emek olmadan insan unsuru olmadan hiçbir üretimin olamayacağını bugün en donanımlı makineden son sistem bilgisayara kadar her şeyin ancak insan ile çalışabildiğini anımsatan Başkan Mustafa Aydın, "İşçi ve işveren birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsurdur. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, milli gelirini artırması ve daha müreffeh daha güzel günler görmesinin yolu, emekçi ve girişimcinin dayanışmasından geçer. Bu vesileyle Türk iş dünyası adına, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.

(İK)



01.05.2017 10:38:48 TSI

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