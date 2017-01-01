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Bayburt Üniversitesi minderin tozunu attırdı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:31
Bayburt Üniversitesi minderin tozunu attırdı
Bayburt Üniversitesi minderin tozunu attırdı

(Fotoğraflı)

BAYBURT (İHA) - Bayburt Üniversitesi BESYO öğrencileri; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından daha önce düzenlenen şampiyonalarda boks, bilek güreşi ve futbol dallarında dereceler elde eden üniversitenin bu başarısını güreşle devam ettirdi.
25-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası grekoromen stilde Bayburt Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü 1.sınıf öğrencilerinden Abdullah Saklı Türkiye ikincisi, Emincan Enez ise 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.
Öte yandan aynı şampiyonanın serbest stil müsabakalarında ise BESYO antrenörlük bölümü 1.sınıf öğrencilerinden Oğuzhan Demir 65 kg Türkiye şampiyonu, Aydoğan Altun 74 kiloda Türkiye ikincisi oldu. BESYO antrenörlük bölümü 1.sınıf öğrencisi Muhammet Eygün ise 57 kiloda Türkiye beşincisi oldu.
(YY-AT-Y)

01.05.2017 10:39:56 TSI
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