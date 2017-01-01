1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Üzülmez işçilerin bayramını kutladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:34
Başkan Üzülmez işçilerin bayramını kutladı
Başkan Üzülmez işçilerin bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle yayımladığı mesajında "İşçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, belediyemiz ve hükümetimizce geçmişten beridir en çok önem verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. İslam inanç ve kültür değerlerini bize öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(SAV.), 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyiniz.' şeklinde buyurmuştur" dedi.
Başkan Üzülmez işçi ve emekçilerin ülkeye olan katkılarının önemini vurgulayarak, "Alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refahında önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri barışçıl tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile işçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.
(İG-İÇ)

01.05.2017 10:43:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak
YEREL

9. SEKA PARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ 6 MAYIS'TA YAPILACAK
Bitlislilerden Başkan Toltar'a ziyaret
YEREL

BİTLİSLİLERDEN BAŞKAN TOLTAR'A ZİYARET
41 Genç 41 Gelecek öğrencilerinden geçmişe yolculuk
YEREL

41 GENÇ 41 GELECEK ÖĞRENCİLERİNDEN GEÇMİŞE YOLCULUK
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri
YEREL

9. SEKA PARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ
Büyükşehir'den uluslararası sağlık projesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ULUSLARARASI SAĞLIK PROJESİ
İzmit köylülerine süt üretimi eğitimi
YEREL

İZMİT KÖYLÜLERİNE SÜT ÜRETİMİ EĞİTİMİ
Yemekte şehrin bilgeleri seçildi
YEREL

YEMEKTE ŞEHRİN BİLGELERİ SEÇİLDİ
İzmit Belediyesi bisiklet dağıtmaya devam ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ BİSİKLET DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Başkan Doğan, &quot;Kültür tepesi, sanat merkezi olacak&quot;
YEREL

BAŞKAN DOĞAN, "KÜLTÜR TEPESİ, SANAT MERKEZİ OLACAK"
Türkiye Drift Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE DRİFT ŞAMPİYONASI
GÜNCELLEME - Kocaeli'de cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - KOCAELİ'DE CİNAYET
İzmit Körfezi'nde LPG tankerindeki yangın
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDE LPG TANKERİNDEKİ YANGIN
3. İDEV ve Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı
YEREL

3. İDEV VE DOĞU MARMARA GAYRİMENKUL FUARI

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
YEREL

KOCAELİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Fen İşlerinden 4 mahallede çalışma
YEREL

FEN İŞLERİNDEN 4 MAHALLEDE ÇALIŞMA
Hasarlı binaların tespiti tamamlandı
YEREL

HASARLI BİNALARIN TESPİTİ TAMAMLANDI
İzmit Belediyesi kamelya alacak
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ KAMELYA ALACAK
Kocaeli'de cinayet
YEREL

KOCAELİ'DE CİNAYET
Milletvekili Hürriyet, Vatan Partisini ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET, VATAN PARTİSİNİ ZİYARET ETTİ
Görevi başında ölen doktorun cenazesi toprağa verildi
YEREL

GÖREVİ BAŞINDA ÖLEN DOKTORUN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Köy çeşmelerine tarihi görünüm
YEREL

KÖY ÇEŞMELERİNE TARİHİ GÖRÜNÜM
Aynur Tartan ve Aşkım Kapışmak, İzmitlilerle buluştu
YEREL

AYNUR TARTAN VE AŞKIM KAPIŞMAK, İZMİTLİLERLE BULUŞTU
Kocaeli'de talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TALAŞ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...