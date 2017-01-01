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Başkan Üzülmez işçilerin bayramını kutladı



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KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle yayımladığı mesajında "İşçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, belediyemiz ve hükümetimizce geçmişten beridir en çok önem verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. İslam inanç ve kültür değerlerini bize öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa(SAV.), 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan ödeyiniz.' şeklinde buyurmuştur" dedi.

Başkan Üzülmez işçi ve emekçilerin ülkeye olan katkılarının önemini vurgulayarak, "Alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refahında önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri barışçıl tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile işçi ve emekçi kardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

(İG-İÇ)



01.05.2017 10:43:45 TSI

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