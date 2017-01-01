Kayseri U-14 Ligi Play-Off final maçı
- Kocasinan Şimşek-Kayseri Şekerspor: 4-3
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri U-14 Futbol Ligi final maçında normal süresi 1-1 eşitlik ile biten maçta rakibi Kayseri Şekerspor'u penaltı atışları sonrasında 4-3 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor şampiyonluk ipini göğüsledi.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Mustafa Akkan xxx, Arman Erkılıç xxx, Kaan Zeyrek xxx
SAHA KOMİSERİ: Mehmet Tokgönül
KOCASİNAN ŞİMŞEK U-14: Mustafa Aslan xxx, Resul Şahin xx (Dk. 70 Utku Mesut Erden x), Furkan Yiğit Yılmaz xxx, Onur Ozan Altuner xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Alperen Elmas xxx, Fatih Elmacıoğlu xx (Furkan Erden x), Yasin Eker xxx, Serhat Uğur xxx (Dk. 44 Batuhan Bozkurt xx), Furkan Aslan xxx, İbrahim Özdemir xxx
KAYSERİ ŞEKER U-14: Mehmet Eser xxx, Burak Çetin xx (Dk. 36 Miraz Tufan Yıldız xx), Kaan Dündar xxx, Emre Erciyes xxx, Zafer Sunca xxx, Ömer Faruk Karadoğan xxx, Emre Akdoğdu xxx, Sinan Çalışkan xx (Dk. 47 Melih Akça x), Ahmet Işık x (Dk. 30 Alper Ulusoy xx), Emre Fındık xxx, İlkay Karakoç xxx
GOLLER: Serhat Uğur Dk. 25 (K.Şimşek), Ömer Faruk Karadoğan dk. 43 (Pen.) (Kayseri Şeker)
PENALTILAR: Alperen Elmas, Utku Mesut Erden, Furkan Erden (K. Şimşek), Emre Fındık, Zafer Sunca (K.Şeker)
(AÖ-Y)
01.05.2017 10:45:37 TSI
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