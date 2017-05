YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu

- Kılıçaslan Yıldız-Kocasinan Gençlik: 2-1



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nun namağlup lideri Kılıçaslan Yıldızspor, 10 kişi tamamladığı maçta en yakın takipçisi Kocasinan Gençlikspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

STAT: Argıncık 1 Nolu

HAKEMLER: Ahmet Pakırcı xxx, Emre Ünül xxx, Arman Erkılıç xxx

SAHA KOMİSERİ: Ahmet Efe

KILIÇASLAN YILDIZ: Emre Özcan xxx, Canberk Yalçın xxx, Hüseyin Can Taş xx, Ali Alper Öztürk x, Ömer Kaya xxx, Ömer Seyit Çimen xx, Ömer Akduran xxx, Doğuş Aydoğmuş xx (Dk. 62 Bayram Can Karahan x), Resul Kahriman xxx, Ufuk Durğurt xxx, Abdi Çağrı Polat xxx

KOCASİNAN GENÇLİK: Ahmet Çelik xx, Yasin Hilesiz xx, Musa Kümüş xx, Erdem Can xx, Onur Dikmen xx, Enes Güner xx, Ahmet Soyak xxx, Mevlüt Çolakoğlu xx (Dk. 65 Tayyip Aydın x), Yusuf Boıran xx (Dk. 89 Ali Aslan x), İbrahim Aydoğdu xx, Okan Duran xx

GOLLER: Ömer Kaya Dk. 1 (Pen.), Abdi Çağrı Polat Dk. 80 (Kılıçaslan Yıldız), Ahmet Soyak Dk. 51 (Kocasinan Gençlik)

KIRMIZI KART: Ali Alper Öztürk Dk. 40 (Kılıçaslan Yıldız)

KAÇAN PENALTI: Enes Güler Dk. 26 (Kocasinan Gençlik)

01.05.2017 10:47:00 TSI

