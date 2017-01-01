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Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet programında yer alan Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek grup müsabakalarına Bilecik ev sahipliği yapıyor.

İstasyon Spor Salonu'nda yapılan açılış töreni ile start alan Okul Sporları Judo Küçükler Kız-Erkek Grup Müsabakalarına Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Türkiye Judo Federasyonu yöneticileri, illerden gelen antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. 16 İlden 25 takım ve 250 sporcunun katıldığı müsabakalarda 19 hakem görev alacak.

Törende açılış konuşması yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, judo hakkında bilgi verdi. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği Bilecik'te misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, "Judo, kişinin zihinsel ve fiziksel gücünü en verimli şekilde kullanma yoludur. Judo, savunma tekniklerini öğrenerek kendimizi korumamızı sağlar. Beden ve ruhumuzu disipline ederek iyi bir sporcu olmamızı sağlayarak, mükemmel bir kişilik kazanarak topluma ve dünyaya yararlı ve faydalı bir insan olmamızı sağlar. Böyle mükemmel bir spora gönül vermenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. İleride içinizden çok başarılı sporcular çıkacağına ve bu sporcuların ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracağına ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuracağına canı gönülden inanıyorum" dedi.

(CKT-HA-Y)



01.05.2017 10:51:48 TSI

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