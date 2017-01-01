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Gaziantep Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele için dev proje

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:44
Gaziantep Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele için dev proje
Gaziantep Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele için dev proje

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında dev bir proje başlattı. Proje ile gençliğin zararlı alışkanlıklardan korunması planlanıyor.
Ülkü Ocakları Gaziantep İl başkanlığı tarafından, "Maddeye Değil, Vatanına ve Milletine Bağımlı Ol" sloganı ile uyuşturucu ve bağımlı maddelere karşı mücadele başlatıldı. Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı M. Fuat Yozbatıran, proje ile gençleri zararlı alışkanlıklardan uzat tutmayı hedeflediklerin ibelirterek, kentteki tüm ülkücü camiayı uyuşturucu ile mücadele etmeye çağırdı.
"Çetin bir mücadele başlattık"
Uyuşturucu ve uyuşturucu tüccarları ile çok sert ve çetin bir mücadele başlattıklarını söyleyen Yozbatıran, Türk gençliğini her türlü zararlı alışkanlıklardan koruyacaklarını ifade etti. Yozbatıran, "Uyuşturucu konusunda gençlerimizi eğitmek için yola çıktı. Türk milletinin geleceğinin teminatı olan Türk gençliğinin uyuşturucudan uzak durmasını istiyoruz. Güçlü Türkiye'nin ancak temiz bir gençlikle oluşabileceğini ifade ediyoruz. Bu konuda Gaziantep'te de gençlerimizi bilinçlendirmek ve gençlerimizde farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir proje başlatıyoruz. Yapacağımız bu proje ile büyük bir adım atacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Kapımız Sonuna Kadar Açık"
Bütün gençleri Ülkü Ocaklarına davet eden Yozbatıran, "Biz yaptığımız bu tür faaliyetlere gençlerimizin katılmasını istiyoruz. Her zaman olduğu gibi gençlerimize kapımız sonuna kadar açık. Ülkü Ocakları olarak gençlerimize spor, sanat ve eğitim gibi her alanda destek vermeye hazırız. Amacımız gençlerimize katkı sunmak. Bu kutsal mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Çünkü gençlik bizim her şeyimiz" dedi.
"Gençlerimizi Korumak Zorundayız
Yozbatıran, Türkiye'deki uyuşturucu bağımlılığının illet haline dönüştüğünü vurgulayarak, "Üzülerek söylüyorum, Ne yazık ki ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Bizler de Ülkü Ocakları olarak en büyük mücadelemizi bu alanda veriyoruz. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz'un talimatı ile Türk gençliğini uyuşturucu ve madde bağımlılığından kurtarmak adına büyük bir savaş ve mücadele başlattık. Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençlerimizi korumak en büyük vazifemizdir" diye konuştu.
Yozbatıran, projenin detaylarını ve yapılacak çalışmalar ile ilgili detaylı bilginin ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.
(SD-Y)

01.05.2017 10:52:32 TSI
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