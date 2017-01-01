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Abana Belediyesi Spor Kulübü'nden İl Müdürü Yıldız'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kastamonu Abana Belediyesi Spor Kulübü judo takımı, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu Abana Belediyesi Spor Kulübü judo antrenörü, aynı zamanda İl Müdürü Aslan Yıldız'ın öğrencisi Cemalettin Durukan Karabudak ve sporcuları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Konuklarını makamında ağırlayan İl Müdürü Yıldız, nazik ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

(CKT-HA-Y)



01.05.2017 10:53:05 TSI

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