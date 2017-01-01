Baro Başkanı Azade Ay 1 Mayıs İşçi bayramını kutladı
(Fotoğraflı)
Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Baro Başkanı Azade Ay, yayınladığı mesajında "Emekçilerin emeklerinin karşılığını aldığı, uluslararası standartlara uygun koşullarda çalıştığı, Hukukun üstün tutulduğu, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla, tüm emekçi dostların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarım" dedi.
(AY)
01.05.2017 10:53:11 TSI
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