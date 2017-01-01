1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
01 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Baro Başkanı Azade Ay 1 Mayıs İşçi bayramını kutladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:44
Baro Başkanı Azade Ay 1 Mayıs İşçi bayramını kutladı
Baro Başkanı Azade Ay 1 Mayıs İşçi bayramını kutladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Baro Başkanı Avukat Azade Ay, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.
Baro Başkanı Azade Ay, yayınladığı mesajında "Emekçilerin emeklerinin karşılığını aldığı, uluslararası standartlara uygun koşullarda çalıştığı, Hukukun üstün tutulduğu, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya umuduyla, tüm emekçi dostların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarım" dedi.
(AY)

01.05.2017 10:53:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yetiştirme yurdu öğrencileri Yığılca'da Başkan Yiğit'in konuğu oldu
YEREL

YETİŞTİRME YURDU ÖĞRENCİLERİ YIĞILCA'DA BAŞKAN YİĞİT'İN KONUĞU OLDU
İsmetpaşalı öğrenciler Eskişehir'i gezdi
YEREL

İSMETPAŞALI ÖĞRENCİLER ESKİŞEHİR'İ GEZDİ
Keskin'den Gençlere Önemli Tavsiyeler
YEREL

KESKİN'DEN GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER
Keskin &quot;İşçilerimiz istikrarda önemli role sahip&quot;
YEREL

KESKİN "İŞÇİLERİMİZ İSTİKRARDA ÖNEMLİ ROLE SAHİP"
Akçakoca'da taksi durakları modern hale geldi
YEREL

AKÇAKOCA'DA TAKSİ DURAKLARI MODERN HALE GELDİ
Başkan Cüneyt Yemenici 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN CÜNEYT YEMENİCİ 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLADI
Akçakoca hafta sonu cıvıl cıvıl oldu
YEREL

AKÇAKOCA HAFTA SONU CIVIL CIVIL OLDU
Düzce'de kaçak içki operasyonu
YEREL

DÜZCE'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Antik kentte doğa yürüyüşü
YEREL

ANTİK KENTTE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Düzce Belediye Başkanı Keleş Konuralp çalışmalarını anlattı
YEREL

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI KELEŞ KONURALP ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Torununu ve gelinini yangından kurtardı
YEREL

TORUNUNU VE GELİNİNİ YANGINDAN KURTARDI
Çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Piyasa değeri en çok artan ve en çok düşen Türk futbolcular
FUTBOL

NE YAPTIN MEHMET EKİCİ!

 1
  • 2 Estetiksiz hali şaşırttı
  • 3 Yıllık ücreti şoke etti!
  • 4 RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor ama...