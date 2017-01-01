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Sungurlulu gençler Çanakkale'yi gezdi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:44
Sungurlulu gençler Çanakkale'yi gezdi
Sungurlulu gençler Çanakkale'yi gezdi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner başlatmış olduğu geziler kapsamında Sungurlulu gençler tarihi bir destanının yazıldığı Çanakkale'yi gezdi.
"Sungurlu'dan Çanakkale'ye Ecdadın İzinde" sloganıyla başlatılan gezilerin hemşehrileri tarafından yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Başkan Şahiner;" Çanakkale zaferi, milletimizin azim ve kararlılık ile neleri başarabileceğinin en güzel örneğidir. Düzenlediğimiz gezi turlarının amacı, bu toprak için yurdun dört bir yanından, her etnik kimlikten, inançtan ve mezhepten atalarımızın omuz omuza bu memleket için çarpıştıkları ve akıttıkları kanla toprağa vatan adını veren ecdadımıza minnet ve teşekkür sunmaktır. Özellikle gençlerimizin bu bilinçle, bir destanın yazıldığı toprakları görmeleri ve maneviyatını yaşamaları bizler için çok önem arz etmektedir."dedi.
(SŞ-BÖ)

01.05.2017 10:53:17 TSI
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