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Merdivenden düşen tamircinin bacağı kırıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bir bankanın tabelasını onarmak için çıktığı seyyar merdivenle birlikte düşen tamircinin bacağı kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Bulvarında yaşandı. Özel bir bankanın tabelasını onarmaya çalışan Mahmut M. isimli tamirci, üzerinde durduğu seyyar merdivenin kayması sonucu yere düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan tamircinin bacağının kırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Şİ-SD-Y)



01.05.2017 10:54:43 TSI

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