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Arifegazili'de yağmur duası



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu' ilçesine bağlı Arifegazili köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Arifegazili köyünde düzenlenen etkinliğe, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yağmur ve şükür duası köy caminde imamlar tarafından yapılırken, Feyzullah Kıyıklı Kültür Salonunda kurulan masalarda gelen konuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Arifegazili Köyü Muhtarı Şükrü Yadigar, geleneksel olarak yapılan yağmur ve şükür duasına katılımın fazla olduğunu belirterek, "Çevre köylerden ve ilçemiz başta olmak üzere bir çok köyde yaşayan insanlarımız yağmur ve şükür duamıza katıldı. Bu yıl verimin yüksek olması için yağmur çok önemli. Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazanç versin tüm çiftçilerimize. Köy halkımızaa verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

(SŞ-BÖ)



01.05.2017 10:56:22 TSI

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