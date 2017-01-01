YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Merkezim her yerde" Sungurlu'da uygulanmaya başlandı

"Merkezim her yerde" Sungurlu'da uygulanmaya başlandı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Genel Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il ve ilçede en ücra köşede yaşayan, gençlik merkezlerine ulaşma imkanı bulamayan tüm gençlerin çalışmalara dahil edilmesi adına "Merkezim Her Yerde" adlı proje Sungurlu'da da uygulamaya başladı.

Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, "Gençlik Merkezimiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulu'ndan Gönüllü gençlerle birlikte Aşağı Fındıklı Köyü'ne giderek öğrencilerle buluştuk. Çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak eğlenmelerine yardımcı olduk ve çeşitli hediyeler dağıttık" dedi.

Buğdaylı, "Desteklerinden dolayı Spor İlçe Müdürü Halil Yurt'a, gönüllü olan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kubilay Karacif'e, Çocuk Gelişimi öğrencilerine, Aşağı Fındıklı Köy Okulu Müdürü Adem Çalık'a teşekkür ederiz" dedi

(SŞ-BÖ)



01.05.2017 10:54:37 TSI

NNNN

