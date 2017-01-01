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Giresun'da 1 Mayıs önlemi



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Giresun'da gerçekleştirilecek etkinliklerde yaklaşık 500 polis görevlendirildi.

Giresun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Depboy mevkiinde toplanıp Gazi caddesinden Atatürk Meydanı'na kadar yürüyüş yapılacak ve burada konuşmalar gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği Depboy ve Gazi caddesine çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren emniyet tarafından kontrol altına alındı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda yürüyüşe katılacak olanlar arama noktalarından geçecek.

Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise yürüyüş ve konuşma yapılacak alanlarla muhtelif olayların çıkabileceği ihtimaline karşı bazı noktalarda yaklaşık 500 polisin görev yaptığı öğrenildi.

(AB-BA-Y)



01.05.2017 10:59:33 TSI

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