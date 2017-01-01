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Bigalı öğrenciler robot yarışmasına katılacak



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 11.Uluslar arası MEB robot yarışması katılacak.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayri Ulutaş yaptığı açıklamada 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan yarışmaya 1 Müdür Yardımcısı, 4 öğretmen ve 3 öğrenci ile katılacaklarını duyurdu. Ulutaş, "Hızlı çizgi izleyen robot ve serbest robot kategorilerinde katılacağız. Amaç, en hızlı şekilde parkuru tamamlamak ve serbest kategoride de özgün bir tasarım ile dereceye girmek istiyoruz. Bu yarışmayla lise ve üniversite öğrencilerinin bilimsel düşüncelerini, becerilerini, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri girişimsel bir ortam hazırlanması amaçlanmıştır. Böylece ülkeler arası toplumsal sorunları çözme, hizmet ve sanayi sektöründe ürün oluşturma, markalaşma, pazarlama gibi konularda ülkelerin barış içerisinde rekabet gücünün arttırılması sağlanacaktır" dedi.

Robot atölyesi kurup öğrencilere robotik kodlama eğitimi vereceklerinin de altını çizen Ulutaş, "Gelişen teknoloji ile birlikte robotik çalışmalar önem kazandı. 2016-2017 Eğitim öğretim yılında başlatılan alt yapısı oluşturulmaya çalışılan robotik sistemlerle gelecek yıllarda dünyadaki robotik konusunda teknolojik gelişmeleri takip eden öğrenciler yetiştirilecektir. Bunu gerçekleştirmek adına özellikle istekli, gönüllü öğrencilerle çalışmalar yürütüp elektronik ve yazılım anlamında bu öğrencilerde alt yapı kazandırmaktır" diye konuştu.

(GD)



01.05.2017 11:00:53 TSI

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