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Meram'da 30 ekiple çevre düzenleme çalışması sürüyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Batı Hadimi Mahallesi'nde 10 sokakta devam eden parke, bordür ve tretuvar çalışmalarını inceledi.

Meram bölgesinde halkın yaşam standartlarını ve çevre şartlarını iyileştirmek üzere yollardaki asfalt, parke ve bordür çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatma Toru, "Batı Hadimi Mahallemizde de parke, bordür ve tretuvar çalışmalarımız 8 ayrı ekip tarafından devam ediyor. Geçen sene bu mahallemizde 7 sokağın parke, bordür ve asfaltlama çalışmasını bitirmiştik. Bu sene de 10 sokağı programa aldık ve bu doğrultuda çalışmalarımız yoğun bir tempo ile sürüyor" dedi.



"30 ayrı ekiple çalışıyoruz"

İlçedeki tüm mahallelerde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan tüm sokaklarda çalışmaların yoğun bir tempo ile sürdürüldüğüne de ifade eden Başkan Toru, "Batı Hadimi Mahallemizde kanalizasyon ve altyapı çalışması tamamlanan 10 sokakta parke, bordür ve asfalt çalışmalarını hızlı bir şekilde yaparak halkımızın istifadesine sunmuş olacağız. İlçe genelinde şu anda 30 ayrı ekiple çalışmalarımız devam ediyor. Ekip sayımız asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte daha da artacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

(BG-AH-Y)



01.05.2017 11:02:05 TSI

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