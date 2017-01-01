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İlçe Milli Eğitim müdürleri toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı İnhisar ilçesinde yapıldı.

İstişare toplantısına Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Bektaş Uçkun, şube müdürleri ve diğer ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Toplantı, İnhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Başar'ın sunumuyla başladı. İnhisar ilçesinin tanıtımı yapılarak, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2'inci dönemi ile ilgili görüşme, planlama ve bilgilendirmeler yapıldı. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirleri de kendi alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kazanım Değerlendirme Sınavları görüşüldü. İstatistik bilgileri açıklandı ve değerlendirildi. Tamamen Milli Eğitimin imkan ve çalışmalarıyla düzenlenen sınavın genel olarak başarılı bir sınav uygulaması olduğu dile getirildi. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 2'nci döneminde yapılacak LYS sınavlarına hazırlık çalışmaları görüşüldü. Öğrenme Şenliği ile ilgili yapılacak çalışma ve planlamalar da gözden geçirilerek, Bilecik'te eğitim kalitesinin üst seviyelere çıkarılabilmesiyle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Toplantının ardından Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Atatürk İlkokulunu ve İnhisar Anadolu Lisesini ziyaret edip, okullarda incelemelerde bulundu. Durmuş, Atatürk İlkokulu öğrencilerine okul seti ve balon hediye etti. İnhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Demirel'in İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a hediye takdim etmesinin ardından toplantı sona erdi.

(CKT-AS-HA-Y)



01.05.2017 11:02:20 TSI

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