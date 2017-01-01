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Aşı ve aşılanmanın önemine dikkat çektiler



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Şube Müdürlüğü tarafından Aydın il genelinde "Dünya Aşı Haftası" etkinlikleri kapsamında toplumda aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki bilinci ve duyarlılığı arttırma çalışması yapıldı.

Aydın'da Dünya Aşı haftası etkinlikleri kapsamında Aydın Forum Alışveriş Merkezinde, Sevgi Yolu Merkez Ziraat Bankası bölgesi ve Sevgi Yolu Okullar bölgesinde stant açılarak vatandaşlara aşı nedir, aşıların önemi ve hangi hastalıklara karşı aşı yapıldığı anlatıldı. Toplumumuzda aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki bilinci ve duyarlılığı artırmanın hedeflendiği çalışmalarda bebeklik dönemi aşıları gibi her yaşın bir aşısı olduğu belirtildi. Hac, Umre ve diğer yurt dışı seyahatlerinde de aşılamanın gerekli olduğu, gebelerin de hamilelik dönemlerinde mutlaka aşılanmaları gerektiğinin önemi açıklandı. Konuyla ilgili broşürler de dağıtılırken bebek ve çocuklara balon verildi. Çalışma ve faaliyetler Aydın il düzeyinde tüm ilçelerin katılımıyla 24-30 Nisan tarihleri arasında devam etti.

Dünya Aşı Haftası Etkinlikleri kapsamında Köşk ve Çine Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak amacı ile Çine Devlet Hastanesi çocuk polikliniğinde, Çine ve Köşk ilçesindeki okullarda ve ana sınıflarında öğrencilere bilgilendirme de yapılıp balon dağıtıldı.

(MS-MB-Y)



01.05.2017 11:02:55 TSI

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