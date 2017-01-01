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Gökçe Göğebakan şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'na katılan yıldız sporcu Gökçe Göğebakan, 5 maç alarak 37 kiloda uluslararası şampiyonu oldu.

27 - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında, Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'na Türkiye'yi ve Çanakkale Taekwondosu adına yarışan yıldız sporcu Gökçe Göğebakan, bazı maçlarını sayı farkıyla olmak üzere 5 maç alarak 37 kg da uluslararası şampiyonu oldu. Milli sporcu Gökçe bu büyük başarısından dolayı Avrupa Taekwondo şampiyonasına direk katılma hakkını kazanmış oldu. Taekwondo il temsilcisi ve Gökçe Göğebakan'ın Antrenörü Hasan Altunışık, "37 kiloda yarışan Anafartalar spor kulübü sporcumuz Gökçe, Atina'da yapılan Uluslararası taekwondo şampiyonasında zorlu rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı. Milli sporcumuz Gökçe Göğebakan, taekwondo sporunda başarılı bir sporcumuz. 2016 yılında Romanya'da yapılan yıldızlar Avrupa Taekwondo şampiyonasında mükemmel maçlar yaparak 33 kg da Avrupa şampiyonu olmuştu. Her geçen yılı başarılarla dolu olan sporcumuz Çanakkale'de yapılan Minikler taekwondo Türkiye şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu. Aynı yıl 08-10 Nisan 2016 tarihler arasında Eskişehir'de yapılan okullar arası yıldızlar Türkiye taekwondo Şampiyonası'na katıldı ve bu şampiyonadan da Türkiye ikincisi olarak Çanakkale'nin geçilmezliğini bir kez daha göstermiştir. Yine Konya'da yapılan uluslararası taekwondo şampiyonasında Uluslararası taekwondo şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırmayı başardı. Başarılarla dolu geçmişi ile gelecekteki başarılarının garantisini veren Gökçe bir üst sıklet olan yıldızlar 37 kg da başarı sağlayarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sporcumuz Gökçe'den daha büyük başarılara imzalar atacağı inancındayım. Sporcumuza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

(GD)



01.05.2017 11:05:27 TSI

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