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Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi'nden 1 Mayıs'a bin 500 kişilik çıkarma



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Hak-İş) bağlı Hizmet İş Sendikası Van Şubesi, Erzurum'da yapılacak olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na bin 500 kişiyle katılıyor.

Hizmet İş Sendikası Van Şubesi, bin 500 üyesiyle birlikte Erzurum'da düzenlenecek olan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılıyor. Kurtuluş Parkı yanında bir araya gelen sendika üyeleri, hareket öncesinde davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Burada bir açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı'na bin 500 kişiden oluşan üyeleriyle katılacaklarını belirterek, "İstanbul veya Taksim takıntımız yok. Türkiye'nin her tarafı bizim için aynıdır. Yeter ki üyelerimizin isteklerini ve beklentilerini gerekli yerlere aktaralım. Bizim için önemli olan üyelerimizin haklarını dile getirmektir. İnşallah Erzurum'da işçilerimizin beklentilerini dile getireceğiz. Bayramın tüm işçilere hayırlara vesile olmasını diliyor, katılımlarından dolayı tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çeken sendika üyeleri otobüs ve minibüslere binerek Erzurum'a hareket ettiler.

(ATL-ŞAK-Y)



01.05.2017 11:07:17 TSI

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