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Karateciler madalyalarla döndü



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapıldı. Çanakkale adına yarışan 3 sporcu 5 madalya kazandı.

Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Milli Antrenör Süleyman Orhan, şampiyonaya 25 ülkeden bin 133 sporcunun kıyasıya mücadele ettiğini, Türkiye'yi temsilen 105 sporcunun katıldığını söyledi. Orhan, "Bunlar arasında Çanakkale, Biga ve Kepezspor kulüplerinden toplamda 3 sporcumuzla şampiyonaya katıldık. Sporcularımız, ikişer kategori de yarışarak vuruşlu sistem olan şhobu kategorisinde Biga Karate Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Muhammed Emin Orhan 3.tur sonucunda bronz madalya kazanırken aynı sporcumuz temassız WKF kategorisinde de Rus ve Romen rakiplerini yendikten sonra Polonyalı rakibine grup finalinde yenilince röpesaja kaldı. Röpesaj finalini Çek Cumhuriyeti rakibini 6 / 1 gibi net skorla yenerek ikinci kez bronz madalyayı ülkemiz adına ilimize kazandırdı. Kepezspor Kulüp sporcumuz Emine Azra Koça WKF sistemde bronz madalya kazanırken WKF bayan takımda da 4 maç sonunda takımında tek maç bile kaybetmeyerek altın madalya kazandı. Sporcumuzun iyi yarışması ve azmi tüm izleyiciler tarafından alkış aldı. Bir diğer sporcumuz Efe Makas 30 kilo WKF sistemde 2 maç kazandıktan sonra 3.turda rakibine yenilerek röpesaja kaldı ve röpesaj finalinde Romanyalı rakibini 3/0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Çanakkale adına Türk takımında yarışan 3 sporcumuz 5 madalya alarak bizleri onurlandırdı. Kendilerini kutlar başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

(GD)



01.05.2017 11:08:31 TSI

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