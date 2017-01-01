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Kitap Söyleşi programlarının 5'incisi düzenlendi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:03
Kitap Söyleşi programlarının 5'incisi düzenlendi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Söyleşi programının 5'incisi Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Kitap Söyleşi programlarında her ay için okunacak bir kitap belirleniyor ve her ay farklı bir okulda söyleşi düzenleniyor. Bu söyleşilerle okullarda ve Bilecik'te kitap okuma ile ilgili farkındalık oluşturarak bu konuya dikkat çekmek amaçlanıyor. Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Sami Aygün, söyleşi programına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti ve söyleşiye katılan öğretmenlere teşekkür etti. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Oğuz Atay'ın bu kitabında, kendine özgü üslubu ve kurgusuyla, kendi hocası da olan Prof. Mustafa İnan'ı anlattığını belirtti. Atay'ın kitapta, bir halk çocuğunun uluslararası ün sahibi bir bilim adamı oluşunun zorlu macerasını sergilediğini ve kitaptan hepimizin alacağı dersler olduğunu ifade etti.
Söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Bektaş Uçkun, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.
(CKT-DA-HA-Y)

01.05.2017 11:12:33 TSI
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