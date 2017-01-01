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Aydın'ın sağlık durumu tespit ediliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Sarıkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'da 'Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması' kapsamında bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörlerini belirlemek amacıyla çalışma yürütülmeye başlandı.

Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan tarihinde başlatılmış olup 31 Temmuz tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri konusundaki mevcut durumun belirlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile "Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması" çalışması yürütülmeye başlandı. Araştırma, katılımcıların bildirimine dayalı verilerin yanı sıra fiziksel, kan ve idrar tahlili gibi biyokimyasal ölçümleriyle de desteklenecek. Türkiye genelindeki 15 yaş ve üzeri bireylerde yapılacak olan araştırmanın saha çalışması 17 Nisan tarihinde başlatılmış olup 31 Temmuz tarihinde tamamlanması planlanıyor. Saha çalışması hanelere ziyaret şeklinde olup anketörler tarafından yüz yüze görüşmeler, sağlık ekipleri tarafından tansiyon, boy, kilo ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümler yapılacak, parmak ucundan kan ve idrar numuneleri de alınarak yürütülecek.

(MS-MB-Y)



01.05.2017 11:17:55 TSI

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